В Госдепе считают, что Россия представляет меньшую угрозу, чем Китай

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Китай, в отличие от России, является главной угрозой для США. Такую точку зрения изложил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Китай - наш фундаментальный конкурент. С Китаем у нас конкурентные отношения, в которых есть элементы соперничества, - сказал он. - Есть и элементы сотрудничества, когда это в наших интересах. Факт в том, что Китай, как обозначил госсекретарь США Энтони Блинкен, является для нас главным геополитическим вызовом в XXI веке. Это наш стратегический конкурент".

По мнению Прайса, Пекин представляет собой "качественно иной вызов, в отличие от других стран". "Это не говорит о том, что мы не сталкиваемся с угрозами со стороны России. Сталкиваемся, - отметил глава пресс-службы. - Мы ясно осознаем, какие угрозы несет Россия. Она старается обеспечить себе влияние в регионах. Однако Россия не несет или не имеет потенциала, возможностей, чтобы представлять такой же вызов, как Китай".

Госсекретарь США заявил в среду в ходе выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике, что администрация президента Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для страны в XXI веке отношения с Китаем. В один ряд с ним Блинкен поставил Россию, Иран и КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Говорит Москва" отметила, что США готовы рассматривать любую страну в качестве соперника, если она будет составлять им конкуренцию в какой бы то ни было сфере.