Yomiuri: США планировали провести в феврале учения в районе спорных островов Сенкаку

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Американский военный контингент в Японии планировал провести в феврале учения в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

Сценарий учений, как отмечает издание, предполагал переброску военных США в случае возникновения чрезвычайной ситуации возле Сенкаку. В частности, они должны были отработать операции по сбросу боеприпасов и продовольствия с транспортных самолетов и их сбору в море. Японские власти были заранее уведомлены о предстоящих маневрах.

Тем не менее их пришлось отложить из-за плохих погодных условий. Ранее США ни разу не проводили учений в районе Сенкаку. Вместе с тем американский президент Джо Байден и японский премьер-министр Ёсихидэ Суга в телефонном разговоре в январе обсуждали непоколебимое обязательство США по обеспечению обороны Японии, включая острова Сенкаку, в соответствии со статьей 5 двустороннего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

В течение февраля сторожевики морской полиции КНР несколько раз заходили в зону у Сенкаку, которую Токио считает своими территориальными водами. Японская сторона связывает рост активности кораблей КНР у Сенкаку с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. Япония в конце февраля также поменяла трактовку закона и по сути разрешила береговой охране открывать огонь по иностранным кораблям в случае попытки высадки на Сенкаку

Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Затем в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.