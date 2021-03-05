В Китае заявили, что будут решительно пресекать вмешательство в дела Гонконга и Макао

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Власти Китая намерены решительно пресекать вмешательство внешних сил в дела специальных административных районов страны - Гонконга и Макао. Об этом говорится в распространенном в пятницу на открытии 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва докладе о работе правительства.

"[Необходимо] решительно предотвращать и пресекать вмешательство внешних сил в дела Сянгана и Аомэня [китайские названия Гонконга и Макао], поддерживать Сянган и Аомэнь в развитии экономики и повышении благосостояния населения, сохранять долгосрочное процветание и стабильность Сянгана и Аомэня", - отмечается в документе.

Правительство КНР также будет принимать меры для подавления сепаратистской деятельности на Тайване.

"Сохранять высокую степень бдительности и решительно подавлять любую сепаратистскую деятельность, связанную с так называемой независимостью Тайваня", - сказано в документе.