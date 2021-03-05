Глава Минобороны Израиля заявил о сотнях тысяч ракет у бойцов "Хезболлах"

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" имеют на вооружении сотни тысяч ракет, некоторые из них нацелены на гражданские объекты в Израиле. С таким утверждением выступил в четверг в интервью американскому телеканалу Fox News министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

На вопрос журналиста о том, сколько ракет сейчас у "Хезболлах", он ответил: "Сотни тысяч". Ганц добавил, что некоторые из ракет, в частности, находятся в ливанской столице. Они, по словам министра, "нацелены на гражданские цели".

Ганц также выступил с утверждением, что в Бейруте находятся военные объекты движения, которые размещены в районах проживания гражданского населения. По словам министра, это подтверждено данными разведки.

Ганц продемонстрировал журналисту Fox News карту, на которой, по его словам, указано месторасположение указанных объектов. "Это карта целей для нас", - отметил глава Минобороны Израиля.