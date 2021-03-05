{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минобороны Израиля заявил о сотнях тысяч ракет у бойцов "Хезболлах"

Некоторые из них нацелены на гражданские объекты, отметил Бени Ганц

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" имеют на вооружении сотни тысяч ракет, некоторые из них нацелены на гражданские объекты в Израиле. С таким утверждением выступил в четверг в интервью американскому телеканалу Fox News министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

На вопрос журналиста о том, сколько ракет сейчас у "Хезболлах", он ответил: "Сотни тысяч". Ганц добавил, что некоторые из ракет, в частности, находятся в ливанской столице. Они, по словам министра, "нацелены на гражданские цели".

Ганц также выступил с утверждением, что в Бейруте находятся военные объекты движения, которые размещены в районах проживания гражданского населения. По словам министра, это подтверждено данными разведки.

Ганц продемонстрировал журналисту Fox News карту, на которой, по его словам, указано месторасположение указанных объектов. "Это карта целей для нас", - отметил глава Минобороны Израиля.

Теги
ЛиванИзраиль
В Израиле готовы в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия
При этом министр обороны Бени Ганц выразил надежду, что президент США Джо Байден понимает позицию Израиля по этому вопросу
Читать полностью