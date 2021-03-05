Nikkei: Токио не ведет с Вашингтоном переговоры о размещении в Японии новых ракет

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Японии пока не ведет переговоры с Соединенными Штатами о размещении в стране новых американских ракет для противодействия Китаю, однако в целом приветствовало бы их развертывание в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei со ссылкой на источник в японской администрации.

"Развертывание новых ракет США для сдерживания Китая было бы для нас плюсом", - сказал собеседник издания.

США в настоящее время рассматривают вопрос о том, чтобы разместить на островах в Восточно-Китайском море ракеты наземного базирования дальностью свыше 500 км. На эти цели американское военное командование уже в нынешнем проекте госбюджета намерено запросить $1,3 млрд, сообщил специализирующийся на военных проблемах журнал Defence News.

Газета Nikkei в пятницу также проинформировала, что в зоне Восточно-Китайского моря США планируют развернуть наземные противокорабельные ракеты на мобильных установках. Эта сеть призвана существенно сдержать деятельность ВМС КНР, которая, по мнению Вашингтона и Токио, сейчас существенно активизируется.

В Пентагоне, по данным газеты, изучают также вопрос о размещении в регионе ракет средней дальности, нацеленных на Китай. В качестве потенциального места их развертывания ранее назывались Япония и принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам.