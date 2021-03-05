Власти Китая намерены постепенно повышать пенсионный возраст

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Китая в ходе выполнения 14-го пятилетнего плана (2021-2025 годы) социально-экономического развития намерено постепенно повышать пенсионный возраст. Об этом говорится в докладе о работе правительства, распространенном в пятницу на открытии 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.

"Реализовывать государственную стратегию активного реагирования на старение населения, совершенствовать систему услуг демографического развития, приоритетно ориентируясь на пожилых людей и малолетних детей, содействовать достижению умеренного уровня рождаемости, постепенно повышать установленный законом пенсионный возраст", - сказано в документе.

Власти намерены повышать степень охвата населения базовым страхованием, а также увеличивать объемы социальной помощи, размеры пенсий, субсидий и пособий для основных льготных категорий населения.

Кроме этого, правительство подтвердило намерение развивать медицинские и санаторно-оздоровительные услуги для пожилых людей, а также оказывать содействие профильным волонтерским службам и общественным организациям.

Демографическая ситуация

С середины 70-х годов прошлого века Китай проводил политику "одна семья - один ребенок". Из-за стремительного старения населения в 2016 году всем семьям разрешили иметь двух детей, однако "беби-бума" не произошло: рождаемость в Китае продолжает снижаться уже четыре года подряд и достигла минимального уровня за последние 60 лет. Это во многом обусловлено "накопительным эффектом" ограничений: люди не решаются заводить детей из-за высоких расходов на медицинское обслуживание и образование, а также из-за дороговизны воспитания молодого поколения.

Если существующая ситуация не изменится, то, как прогнозируют местные социологи, к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн человек в возрасте старше 60 лет. Иначе говоря, пожилые люди будут составлять 35% жителей страны. Это приведет к нехватке рабочей силы и снижению темпов экономического роста.

Власти уже рассматривают ряд инициатив по повышению рождаемости - стимулирующие выплаты молодым родителям, предоставление льгот, дополнительных отпусков и другие. Ожидается, что конкретные решения будут озвучены в ходе этой сессии парламента.