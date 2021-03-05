Politico: бывшего сотрудника Госдепартамента арестовали по делу о штурме Капитолия

ТАСС, 5 марта. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна по подозрению в причастности к произошедшим 6 января беспорядкам в здании Конгресса. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на официального представителя ФБР Саманту Шеро.

По ее данным, Кляйн был задержан в штате Вирджиния. Подробности выдвинутых против него обвинений не раскрываются. Как отмечает издание, задержание бывшего сотрудника Госдепартамента - это первый известный случай, когда назначенцу бывшего президента США Дональда Трампа грозит уголовное преследование в связи с попыткой воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Кляйн работал над предвыборной кампанией Трампа в 2016 году, а затем был принят на работу в Госдепартамент в качестве специального помощника, уточняет Politico.

Мать арестованного Сесилия в интервью изданию сообщила, что несколько недель назад обсуждала с сыном события, произошедшие 6 января. Она также подтвердила, что Кляйн находился в Вашингтоне в день беспорядков.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.