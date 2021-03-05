Госдеп присудил белорусской оппозиционерке Колесниковой награду за гражданское мужество

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова вошла в число лауреатов ежегодной награды госсекретаря США за гражданское мужество. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

International Women of Courage Award была учреждена 2007 году и присуждается женщинам из разных стран мира, которые, по мнению американского внешнеполитического ведомства, "продемонстрировали исключительное мужество и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин". Диппредставительства США выдвигают претенденток, после чего должностные лица Госдепартамента отбирают финалистов.

Помимо Колесниковой, награду в этом году получат еще 13 активисток и общественных деятелей, в том числе, из Мьянмы, КНР, Ирана, Турции, Венесуэлы. Кроме того, почетная награда присуждена группе из семи женщин из Афганистана, которые при разных обстоятельствах погибли в 2020 году.

Церемония вручения состоится 8 марта, в этом году она пройдет в виртуальном формате. Участие в мероприятии примет госсекретарь США Энтони Блинкен, кроме того, ожидается выступление первой леди страны Джилл Байден.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября прошлого года по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. 12 февраля 2021 года Колесникова была обвинена еще по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии - в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Создание Координационного совета инициировала 14 августа 2020 года экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая покинула страну вскоре после выборов. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования. В соответствии с ними победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а Тихановская заняла второе место, набрав 10,12% голосов. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти.