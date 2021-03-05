Глава Гонконга заявила о поддержке реформы избирательной системы в регионе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 марта. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что она всецело уважает инициативу Пекина о реформировании избирательной системы этого специального административного района КНР. Ее слова приводит в пятницу пресс-служба местного правительства.

"Администрация Гонконга и я полностью уважаем то, что центральное правительство взяло ведущую роль в улучшении избирательной системы", - сказала Кэрри Лам. Она призвала осуществить эти изменения в быстрые сроки. "Поскольку в ближайшие 12 месяцев запланирован ряд выборов, нам крайне необходимо успеть завершить соответствующую законодательную работу", - подчеркнула руководитель региона.

Реформа избирательной системы призвана обеспечить принцип "управления Гонконгом патриотами". Ее проект был представлен депутатам на открытии в пятницу 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва.

Участвующая в работе форума Кэрри Лам отметила, что в последние годы Гонконг столкнулся с деятельностью групп, продвигающих идеи "независимости", вступающих в сговор с внешними силами для разжигания беспорядков в обществе. По ее словам, существует угроза того, что такие радикальные силы посредством участия в выборах могут войти в политическую систему Гонконга, что "поставит под угрозу процветание и стабильность, принцип "одна страна - две системы".

Суть реформы

Как пояснил заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, планируется усовершенствовать метод формирования и численность состава коллегии выборщиков в Гонконге. По его словам, этот орган по-прежнему будет уполномочен голосовать за главу гонконгской администрации. Но также на него будет возложена новая функция - избрание "относительно большой доли" членов Законодательного совета и контроль над процессом выдвижения всех кандидатов в депутаты.

По данным газеты South China Morning Post, реформа предполагает возможность увеличения численности депутатского корпуса с нынешних 70 до 90 человек, а состав коллеги выборщиков может расшириться с 1 200 до 1 500 членов.

Следующие выборы высшего должностного лица в Гонконге запланированы на март 2022 года. Выборы в парламент были перенесены из-за пандемии на сентябрь текущего года и, по данным South China Morning Post, из-за нынешней реформы теперь могут быть отложены еще на год.