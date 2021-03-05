Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. Об этом сообщило в пятницу управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в канале ведомства в Telegram.

Также Генпрокуратура направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. "Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов", - отметили в управлении прокуратуры. Там сообщили, что после изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу "об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного".

"Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу", - проинформировали в Генпрокуратуре Белоруссии.

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской, а также направил в Генпрокуратуру документы на ее экстрадицию. Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 ("Приготовление к массовым беспорядкам") и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 ("Приготовление к захвату зданий и сооружений") Уголовного кодекса Белоруссии.

Позднее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что Тихановская в случае обращения Минска о ее выдаче не будет экстрадирована из Литвы. По его словам, Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. Тихановская находится в Литве с августа 2020 года.