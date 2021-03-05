Киев считает реальным применение в ЕС новых санкций против России по Крыму в 2021 году

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Украина считает возможным применение Евросоюзом нового механизма санкций, который был использован в связи с приговором Алексею Навальному, против России за "нарушения" в Крыму. Ограничения могут ввести уже в этом году, заявил в пятницу на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Санкции реальны. Мы передали [Евросоюзу] список людей, которых мы считаем виновными в нарушении прав человека в <...> Крыму. И мы будем прилагать все усилия, чтобы эти санкции были применены уже в этом году", - отметил украинский министр.