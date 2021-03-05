Украина заявила, что вопрос о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу не стоит

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Переговоры в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе напоминают "театр абсурда", однако они не нуждаются в привлечении к ним американской стороны. Об этом в пятницу на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности привлечения США к урегулированию ситуации на востоке страны, о чем ранее заявлял полпред Киева в группе Леонид Кравчук.

"Вопрос о привлечении США в Трехстороннюю контактную группу (контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе - прим. ТАСС) не стоит", - отметил Кулеба, пояснив, что формат предполагает участие в переговорах Украины, России и ОБСЕ.

В то же время, по его словам, переговоры Трехсторонней контактной группы "напоминают все больше театр абсурда, где Россия и приглашенные ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики - прим. ТАСС) водят ситуацию по кругу <...>, лишь бы затягивать процесс".

Постпред украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук 19 февраля заявил, что рассчитывает на активную позицию Запада и США в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, о поддержке Киева со стороны Вашингтона свидетельствуют заявления американского руководства.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями ДНР и ЛНР глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.