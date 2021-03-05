Киев признал отсутствие прогресса по делам Януковича, необходимого для санкций в ЕС

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Расследование дел в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича не имеет ощутимого прогресса, хотя результаты необходимы как доказательная база для продления Евросоюзом санкций в отношении бывших представителей власти страны. Об этом сообщил на брифинге в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается индивидуальных санкций ЕС против бывших чиновников и членов правительства Януковича. Из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина в том, что есть промедление - нет ощутимого прогресса в расследовании их дел на Украине. И мы поставили этот вопрос перед нашими правоохранительными органами - о том, что надо ускорять эту работу, чтобы давать ЕС доказательную базу для продления санкций", - отметил Кулеба, комментируя продление Евросоюзом индивидуальных санкций против Януковича и его окружения.

Глава МИД заверил, что Киев заинтересован в продлении санкций, так как считает, что Янукович и люди из его "орбиты" совершили преступления "против украинского государства и украинских граждан".

Евросоюз 4 марта продлил на год индивидуальные санкции против Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка двух человек. Впервые меры против этой группы людей ЕС ввел 5 марта 2014 года, применив целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию союза и замораживание банковских активов. Основанием для введения санкций ЕС назвал "нецелевое использование государственных средств". На протяжении последующих лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.

После отъезда в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранительные органы Украины открыли против него до 10 уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.