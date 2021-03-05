В Абхазии задержали экс-помощника президента страны Ахру Авидзбу и его охранников

СУХУМ, 5 марта. /ТАСС/. Бывший помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба и сотрудники его охраны задержаны, ведутся следственные мероприятия, сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

"Авидзбу и сотрудников его охраны задержали, идут следственные действия. В его доме был обыск, изъяли оружие. Пока известно только это, ожидаем официальную информацию от правоохранительных структур", - сказал Шамба.

Авидзба является членом политсовета партии "Единая Абхазия", которой руководит Шамба. Руководители партии в четверг после задержания Авидзбы посещали Службу госбезопасности, где он содержится.

Ахра Авидзба 9 ноября 2020 года подал заявление об уходе с должности помощника президента по собственному желанию. В тексте заявления, опубликованного тогда на странице в Facebook Авидзбы, говорилось, что причиной является нецелесообразность работы в политической команде.

Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году.