Литва заявила, что не намерена рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 5 марта. /ТАСС/. Власти Литвы не намерены рассматривать и обсуждать запрос правоохранительных органов Белоруссии о выдаче оппозиционерки Светланы Тихановской, которая находится в этой стране с августа 2020 года. Об этом заявил в пятницу глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование [по выдаче Тихановской]", - приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства слова министра.

Ландсбергис добавил, что "Литва была и остается той каменной стеной, за которой убежище найдут все преследуемые режимами демократические силы". "[Их представители] могут чувствовать себя в Литве в безопасности, режимам они переданы не будут", - добавил министр.

В пятницу управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Белоруссии сообщило о том, что Вильнюсу направлена просьба о выдаче Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности за планирование организации массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение оппозиционерами своих глав администраций и председателей исполкомов.

В Генпрокуратуре Литвы не подтвердили и не опровергли получение запроса Минска.