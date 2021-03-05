Россия не войдет в число стран, с которыми Украина разрешит двойное гражданство

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Украина планирует разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза и рядом других государств, но не с Россией. Соответствующие законопроекты уже разрабатываются, сообщил в пятницу на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это государство-агрессор (таковым Киев считает Россию - прим. ТАСС), с ним не может идти речь ни о каком двойном гражданстве", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что западные страны войдут в число тех, с которыми возможно двойное гражданство. "Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза <...>, со странами, которые являются для нас дружественными, и список этих стран будет зависеть от некоторых критериев", - отметил он.

По словам Кулебы, предполагается, что те, кто имеет два гражданства, будут ограничены в правах, в частности, возможно, они не смогут занимать государственные должности.

Поручения Зеленского

4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о двойном гражданстве. Согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог о заключении двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме "государства-агрессора", направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным гражданством.

Президент, в частности, поставил задачу в двухмесячный срок проанализировать законодательство Украины по вопросам, касающимся двойного гражданства. Правительству поручено в шестимесячный срок внести на рассмотрение Верховной рады проекты законов, которые предусматривали бы запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство иностранного государства или подали документы для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государственного или местного самоуправления. Им также нельзя претендовать на руководящие должности на стратегических объектах госсобственности, иметь допуск к гостайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также быть членом политической партии.

Не первая попытка

В мае 2020 года Зеленский призвал Верховную раду рассмотреть законопроект о разрешении украинцам иметь гражданство иной страны, однако тогда рассмотрение инициативы отложили на неопределенный срок. По словам Кулебы, эксперты сделали вывод, что без внесения изменений в конституцию этот вопрос урегулировать невозможно.

В январе нынешнего года группа депутатов Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, легализующий в стране двойное гражданство. Согласно документу, украинцы смогут иметь двойное гражданство и с Россией, но в этом случае будут ограничены в правах, главным образом избирательных. Позднее они же подали законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от двух до пяти лет за сокрытие гражданином Украины наличия у него гражданства России, а также выступили с инициативой о штрафных санкциях за нарушение сроков предоставления декларации о получении или прекращении иностранного гражданства.