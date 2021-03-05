Папа Римский Франциск начал апостольский визит в Ирак

БАГДАД, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск прибыл в пятницу с трехдневным апостольским визитом в столицу Ирака, где встретится с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани, помолится о жертвах войны и терроризма, побывает в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, проведет мессу в Эрбиле.

Несмотря на ограничения и предосторожности, введенные в связи с пандемией, Франциск пришел в салон сопровождающих его журналистов - всего 74 человека, - чтобы поприветствовать каждого в отдельности.

"Я должен подчиняться правилам и не могу жать руку, но я не хотел оставаться далеко [от вас]", - сказал Франциск, поблагодарив за "компанию в этой долгожданной поездке".

Папа, привитый, как и все участники пула, получившие вакцину в Ватикане, надел медицинскую маску, общаясь с журналистами - они тоже были в масках. Репортеры подарили Папе книги и публикации. Одна испанская журналистка преподнесла понтифику альбом рисунков испанских детей, которые ждут его в королевстве.

Она же показала Франциску копию оригинального прейскуранта на продававшихся в Ираке террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) женщин-христианок и езидов (преимущественно проживающие на севере Ирака, исповедующие езидизм, подверглись истреблению ИГ). "К сожалению, это сейчас происходит и в Европе, но не открыто. И это - трагедия", - прокомментировал Франциск.

Нынешняя поездка, которая могла сорваться по соображениям безопасности, в том числе санитарной, стала первой после 15-месячного перерыва, продиктованного пандемией. До ее начала Франциск поддерживал очень динамичный ритм зарубежных визитов. Только в 2019 году он посетил Панаму, ОАЭ - став первым понтификом на Аравийском полуострове, - Марокко, Болгарию и Северную Македонию и Таиланд с Японией. На 2020 год была объявлена поездка только на Мальту, которую отменили. Как сообщили ТАСС источники в Ватикане, в следующем году Франциск может поехать в Казахстан, где ранее побывал уже Иоанн Павел II. На 2022 год там перенесен крупный межрелигиозный форум.