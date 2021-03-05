Ватикан признал важную роль России в разрешении нагорнокарабахского конфликта

БАГДАД, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ватикан признает важную роль России в поиске выхода из нагорнокарабахского конфликта. Об этом ТАСС заявил в пятницу секретарь по отношениям с зарубежными государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер.

"Россия сыграла важную роль в разрешении нагорнокарабахского конфликта", - сказал глава ватиканской дипломатии.

Ситуация в Нагорном Карабахе, принадлежность которого оспаривают Армения и Азербайджан, обострилась 27 сентября, там начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

Отношения России и Ватикана

Как отметил Пол Ричард Галлахер, отношения России и Ватикана находятся на хорошем уровне, а позиции стран по ряду вопросов совпадают. "У нас неплохие межгосударственные отношения. Это значит, что по ряду вопросов - на уровне работы международных организаций и в сфере этических вопросов - мы разделяем многие позиции, по некоторым другим вопросам наши позиции не совсем совпадают", - заявил иерарх.

Галлахер отметил, что в Ватикане, в частности, хотели бы видеть больший прогресс в разрешении "замороженных конфликтов" в зонах на постсоветском пространстве. Кроме того, по словам главы ватиканской дипломатии, в Риме хотели бы, чтобы в Сирии "многие [внешние] игроки снизили свое присутствие".

Пол Ричард Галлахер входит в официальную делегацию Ватикана, сопровождающую Папу Римского Франциска в апостольской поездке в Ирак, куда понтифик прибыл в пятницу.