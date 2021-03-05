ФРГ заявила, что кабмин не причастен к деловым отношениям RT и Ruptly с немецкими банками

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Германии не имеет никакого отношения к деловым связям средств массовой информации в Германии, в том числе российских, с местными банками. Об этом заявили в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт и представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Комментария нет, это не касается правительства ФРГ", - сказал Зайберт.

Бургер со своей стороны утверждал, что "это не первый случай", когда на правительство ФРГ пытаются возложить ответственность за "деловые отношения RT и банков". "Федеральное правительство никоим образом не повлияло на Commerzbank в контексте прекращения деловых отношений", - сказал он.

Как заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает недопустимым закрытие банковских счетов российских СМИ в Германии и расценивает эти шаги как политическое давление на журналистов. Она уточнила, что речь идет о ситуации с закрытием счетов RT и Ruptly в немецком Commerzbank с 31 мая 2021 года. По словам Захаровой, представители банка обосновали это решение, сославшись на право в одностороннем порядке завершить сотрудничество с клиентом без объяснения причин.