В Минздраве Украины заявили, что никогда не зарегистрируют вакцину "Спутник V"

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Ни при каких ситуациях российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать", - подчеркнул он, выступая в пятницу в Верховной раде. Комментируя реплику депутата Рады о том, что другие страны используют российскую вакцину, Степанов сказал: "У других стран Россия не отбирала территории".
Министр сообщил также, что на вакцинацию от COVID-19 записались более 127 тыс. украинцев. По данным Минздрава на утро пятницы, прививку от коронавируса на Украине сделал 12 481 человек, в том числе 2 913 за минувшие сутки. Пока украинцы получают первую из двух необходимых доз вакцины. За период прививочной кампании, которая началась в стране 24 февраля, наибольшее количество привитых - в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1 110), наименьшее - в Закарпатской области (244 прививки).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины "Спутник V" тем, что она якобы не имеет подтверждения эффективности, а также тем, что граждане его страны "не кролики".
Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля, - получив из Индии первые 500 тыс. доз препарата Covishield, произведенного по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca. Всего на Украине зарегистрированы две вакцины - Covishield и препарат американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Власти ожидают поставки в страну более 100 тыс. доз вакцины Pfizer - BioNTech, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз вакцины американской компании NovaVax.