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Лукашенко заявил, что его единственным дворцом является дом, где он вырос

По словам главы Белоруссии, его оппоненты пытаются найти некие объекты недвижимости, которые якобы были незаконно приобретены
Президент Белоруссии Александр Лукашенко БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© БелТА/ТАСС

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своим единственным дворцом родной дом, где он вырос. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По словам главы государства, его оппоненты пытаются найти некие объекты недвижимости, которые якобы незаконно приобретены Лукашенко. "<...> у меня есть "дворец". По-моему, семь на восемь [метров] домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству", - заявил президент в ходе посещения ООО "МотоВелоЗавод".

Он отметил, что работает президентом уже четверть века. "Если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому, если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю <...>, я у своего государства ничего не украл, не взял", - подчеркнул белорусский лидер.

"Дошли до того, что где-то частные дома у людей, где там побольше дом, они пытаются его сфотографировать и картинку вывесить. Так вот, как реагировать на это, - все, что они покажут, какой бы ни был фильм, я тебе обещаю: я тебя приглашу и лично покажу", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста. По мнению президента, действия его оппонентов направлены на то, чтобы весной в республике "раскачать ситуацию". "Им надо поднять людей к весне, это у них вопрос номер один", - отметил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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