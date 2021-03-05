Лукашенко заявил, что его единственным дворцом является дом, где он вырос

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своим единственным дворцом родной дом, где он вырос. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По словам главы государства, его оппоненты пытаются найти некие объекты недвижимости, которые якобы незаконно приобретены Лукашенко. "<...> у меня есть "дворец". По-моему, семь на восемь [метров] домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству", - заявил президент в ходе посещения ООО "МотоВелоЗавод".

Он отметил, что работает президентом уже четверть века. "Если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому, если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю <...>, я у своего государства ничего не украл, не взял", - подчеркнул белорусский лидер.

"Дошли до того, что где-то частные дома у людей, где там побольше дом, они пытаются его сфотографировать и картинку вывесить. Так вот, как реагировать на это, - все, что они покажут, какой бы ни был фильм, я тебе обещаю: я тебя приглашу и лично покажу", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста. По мнению президента, действия его оппонентов направлены на то, чтобы весной в республике "раскачать ситуацию". "Им надо поднять людей к весне, это у них вопрос номер один", - отметил Лукашенко.