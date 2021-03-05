Офис Зеленского призвал США ввести "новые всеобъемлющие санкции" против России

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Киев призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России "новый всеобъемлющий санкционный режим", который бы включал ограничения против газопровода "Северный поток - 2". С таким обращением выступила в пятницу заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко в ходе видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

"Для нас крайне важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в нормандском и минском формате (контактной группе), чтобы сделать их наиболее эффективными, - сказала она. - США, ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии. Мы заинтересованы в наращивании военного сотрудничества с США". По мнению Свириденко, Киеву и Вашингтону необходимо противостоять "киберугрозам, информационным атакам и пропаганде".

"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, - отметила заместитель главы офиса президента. - Было бы замечательно, если бы санкции касались и "Северного потока - 2". Прекращение этого проекта критически важно для нас".

Сотрудники Атлантического совета разработали доклад, в котором предлагают администрации Байдена увеличить военную помощь Украине до $500 млн в год, укрепить сотрудничество Киева с НАТО, а также нарастить давление в отношении "Северного потока - 2".

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергетической безопасности". Россия категорически отвергает односторонние американские рестрикции.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. "Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями ДНР и ЛНР глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.