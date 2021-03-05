США и ЕС будут координировать действия по России, Китаю, Белоруссии и Украине

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора в пятницу договорились координировать свои действия по вопросам, касающимся России, Китая, Белоруссии, Украины и Западных Балкан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Он подчеркнул свою поддержку Европейскому союзу и свою приверженность тому, чтобы восстановить и дать новую жизнь партнерству США и ЕС", - говорится в документе. Белый дом подтвердил, в частности, что Байден и фон дер Ляйен договорились заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд, введенные в связи с многолетним торговым спором по делу Boeing и Airbus, а также условились "работать над разрешением этих длительных споров".

"Лидеры также согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе Китаю, России, Белоруссии, Украине и Западным Балканам", - говорится в документе.

Кроме того, они обсудили важность сотрудничества в борьбе с пандемией нового коронавируса, восстановлении мировой экономики и "укреплении демократии", отмечается в заявлении Белого дома.