В Белом доме заявили, что уязвимость ПО Microsoft до сих пор представляет серьезную угрозу

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Уязвимость, обнаруженная в программном обеспечении (ПО) Exchange Server американской корпорации Microsoft, продолжает представлять собой серьезную активную угрозу, которой могут воспользоваться хакеры. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это серьезная уязвимость, которая может иметь масштабные последствия. Начнем с того, что это активная угроза, и <...> все, кто пользуется этими серверами, в том числе правительство, частный сектор, академические учреждения, должны обновить [программное обеспечение]", - заявила она.

"Мы обеспокоены тем, что есть большое количество пострадавших, и мы работаем с партнерами, чтобы понять масштаб. Так что этот процесс продолжается", - добавила Псаки.

Во вторник Microsoft представила обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через него ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.