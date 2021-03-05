Экс-сотрудник Госдепартамента арестован за участие в штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Бывший сотрудник Госдепартамента США Федерико Клайн арестован за участие в незаконном вторжении в Капитолий вместе с многочисленными другими правонарушителями в январе текущего года. Об этом сообщил ряд американских средств массовой информации. Достоверность этих сведений подтвердил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"У нас нет конкретного комментария относительно г-на Клайна. Это дело расследуется ФБР. Обращаться с конкретными вопросами относительно обвинений следует к этому ведомству", - сказал Прайс. По его словам, Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, может обнародовать вскоре дополнительные данные о деле Клайна.

Как уточнил Прайс, Клайн не является кадровым дипломатом, он был политическим назначенцем. Во внешнеполитическое ведомство США пришел при предыдущей американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом. Работал в Бюро по делам государств Западного полушария Госдепартамента США с 2017 года по январь 2021 года. "Мы, конечно, не будем давать комментариев по предъявленным [Клайну] обвинениям", - заявил Прайс.