В Госдепе прокомментировали решение о санкциях США против Коломойского

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. США располагают надежными данными из различных источников о коррумпированности украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя введение Вашингтоном санкций против Коломойского и его семьи.

"Введение санкций связано с действиями Коломойского на посту губернатора. Однако мы также обращаем внимание на нынешние действия Коломойского, которые подрывают демократические процессы и институты, что несет серьезную угрозу будущему Украины, - сказал он. - Мы привержены привлечению к ответственности тех, кто вовлечен в коррупцию в крупных размерах. Будем задействовать все доступные инструменты для борьбы с коррупцией".

"Что касается оснований для данного решения, то госсекретарь США [Энтони Блинкен] имеет надежную информацию о том, что Коломойский был вовлечен в коррупцию в крупных размерах, будучи губернатором. Эта коррупционная деятельность подрывает верховенство закона", - отметил Прайс.

По словам представителя Госдепа, данная "надежная информация была получена из различных источников", в том числе из многочисленных материалов СМИ, в "которых широко говорилось о коррупционной деятельности Коломойского".

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США для Коломойского и его семьи.