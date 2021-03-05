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В Госдепе прокомментировали решение о санкциях США против Коломойского

Госсекретарь Энтони Блинкен имеет надежную информацию о том, что Коломойский был вовлечен в коррупцию в крупных размерах, будучи губернатором, отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс
Игорь Коломойский AP Photo/Efrem Lukatsky
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Игорь Коломойский
© AP Photo/Efrem Lukatsky

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. США располагают надежными данными из различных источников о коррумпированности украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя введение Вашингтоном санкций против Коломойского и его семьи.

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"Введение санкций связано с действиями Коломойского на посту губернатора. Однако мы также обращаем внимание на нынешние действия Коломойского, которые подрывают демократические процессы и институты, что несет серьезную угрозу будущему Украины, - сказал он. - Мы привержены привлечению к ответственности тех, кто вовлечен в коррупцию в крупных размерах. Будем задействовать все доступные инструменты для борьбы с коррупцией".

"Что касается оснований для данного решения, то госсекретарь США [Энтони Блинкен] имеет надежную информацию о том, что Коломойский был вовлечен в коррупцию в крупных размерах, будучи губернатором. Эта коррупционная деятельность подрывает верховенство закона", - отметил Прайс.

По словам представителя Госдепа, данная "надежная информация была получена из различных источников", в том числе из многочисленных материалов СМИ, в "которых широко говорилось о коррупционной деятельности Коломойского".

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США для Коломойского и его семьи.

Теги
УкраинаСШАБлинкен, Энтони
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