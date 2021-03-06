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Байден согласился с необходимостью обновить политику нанесения ударов за рубежом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что со стороны президента существует "открытость к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки" полномочий американского лидера в этой сфере

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден согласен с необходимостью обновить политику использования военной силы за рубежом, дающую американскому лидеру широкие полномочия в этой сфере. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он [Байден] согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно пришло время их обновить", - заявила она.

По ее словам, со стороны президента существует "открытость к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки" полномочий американского лидера в этой сфере. "Мы хотим [вести] эти дискуссии, и, конечно, они уже идут, по большей части в частном формате (с законодателями - прим. ТАСС)", - добавила пресс-секретарь.

При этом, как полагает Псаки, недавние удары в Сирии, распоряжение о которых отдал Байден, были осуществлены легально с точки зрения американского законодательства. "Для авиаударов в Сирии, конечно же, был проведен полный обзор и процесс с точки зрения закона. Мы уверены в наличии полномочий для этого удара с точки зрения закона", - сказала она.

Конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну. Однако глава государства, согласно ряду принятых позднее законодательных актов, может давать распоряжение задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом Конгресс.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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