Сенатор США мешает утверждению главы ЦРУ, добиваясь санкций против "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) задерживает утверждение законодателями нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пытаясь добиться от администрации президента США Джо Байдена принятия дополнительных ограничений против газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в материале, опубликованном в пятницу агентством Bloomberg .

Во вторник специальный комитет по разведке Сената Конгресса США по итогам голосования рекомендовал утвердить бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Члены комитета единогласно высказались в поддержку Бернса. Теперь по вопросу его назначения руководителем ЦРУ должен будет проголосовать Сенат полного состава.

Как отмечает Bloomberg, Круз задерживает утверждение Уильяма Бернса директором ЦРУ, требуя, чтобы администрация Байдена приняла дополнительные меры, чтобы остановить "Северный поток - 2". Агентство констатирует, что "республиканцы пытаются наращивать давление" в свете возобновления строительства газопровода. Согласно приведенной в материале оценке, действия Круза могут лишь задержать утверждение Бернса.

В публикации приводится комментарий представителя Круза Джессики Скэггс. "Сенатор Круз публично и в частном порядке заявлял, что воспользуется всеми имеющимися у него полномочиями, чтобы администрация Байдена ввела санкции против судов и компаний, которые строят "Северный поток - 2", - сказала она. По словам Скэггс, Круз прекратит препятствовать утверждению Бернса, "когда Госдепартамент представит промежуточный доклад и введет данные санкции". Ранее на этой неделе глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что следующий доклад, касающийся рестрикций в отношении проекта "Северный поток - 2", должен быть предоставлен Конгрессу США в мае текущего года.

Как поясняется в материале, Круз настаивает на том, чтобы Госдепартамент раньше представил список компаний, в отношении которых могут быть введены санкции в связи с тем, что они работают над проектом. По сведениям агентства, сенатор уже провел консультации по этому вопросу с рядом лиц, которые были выдвинуты администрацией Байдена кандидатами на посты во внешнеполитическом ведомстве. Круз якобы рекомендует им запрашивать сведения разведки, касающиеся уязвимых мест проекта.

По словам источников агентства, публикации СМИ о том, что администрация Байдена проводила консультации с Берлином о возможности не препятствовать завершению проекта, не соответствуют действительности. По сведениям агентства, представители американской стороны, в частности, высказывали предложения попытаться "затянуть строительство до лета, когда после выборов в Германии к власти может прийти новое правительство, которое может покончить с проектом".