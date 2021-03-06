Пентагон заявил, что США еще не решили, будет ли ответный удар после обстрела базы в Ираке

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не приняли решения относительно того, будут ли они наносить какой-либо ответный удар после обстрела иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой США. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Ему был задан вопрос, осложняет ли присутствие Папы Римского Франциска с визитом в Ираке ответ США на обстрел военной базы. "Не было принято решения относительно того, будет ли какой-то ответ и каким мог бы быть этот ответ", - сказал Кирби. По его словам, при принятии подобных решений Пентагоном "учитывается множество факторов".

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В среду в районе расположенной в иракской провинции Анбар военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере десять ракет. По данным Пентагона, при обстреле от сердечного приступа умер один местный сотрудник, работавший по контракту. Позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, по мнению американской администрации, ответственность за обстрел базы лежит на связанных с Ираном военизированных группировках.

Визит Папы Римского в Ирак

Папа Франциск прибыл в пятницу в Багдад, где встретился с руководством Ирака. Программа его визита включает посещение христианского центра в Каракоше, а также молитву о жертвах войны и терроризма в Мосуле.

Центральным мотивом поездки является межрелигиозный диалог, занимающий ключевое место в понтификате Франциска. Он станет первым главой Римско-католической церкви, который встретится в субботу с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани, а также проведет межрелигиозную встречу в историческом городе Ур, древнем центре Месопотамии, в котором, согласно преданию, родился праотец трех мировых религий пророк Авраам.