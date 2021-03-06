Пентагон изучает, пострадали ли его сети от возможной кибератаки через Microsoft Exchange

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Пентагон проверяет, пострадали ли его сети от возможной кибератаки через программное обеспечение (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом в пятницу на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы знаем об отчете центра аналитики угроз Microsoft. В настоящий момент мы оцениваем наши сети на предмет наличия каких-либо свидетельств воздействия. <...> Мы также предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с ситуацией", - сказал Кирби.

Ранее Microsoft представила обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через него ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.