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Байден на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана

Уведомление опубликуют в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США
Президент США Джо Байден AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден еще на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в пятницу.

Байден направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношении Ирана, объявленного в 1995 году.

Данное уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

Теги
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