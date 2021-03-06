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Глава МВД Эквадора подал в отставку

Патрисио Пасминьо одной из причин этого решения назвал несправедливую, на его взгляд, критику деятельности на посту министра, в конце февраля сразу в трех тюрьмах страны произошли массовые бунты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Эквадора Патрисио Пасминьо подал в отставку. Заявление на имя главы государства политик разместил в пятницу у себя в Twitter.

"Это мое личное решение - подать безотзывное прошение об отставке с поста главы МВД", - говорится в документе. Среди причин Пасминьо указал несправедливую, на его взгляд, критику его деятельности на посту министра, а также состояние здоровья. Он уточнил, что заразился коронавирусом.

В конце февраля сразу в трех тюрьмах Эквадора произошли массовые бунты. По предварительным данным, их причиной стала борьба враждующих банд наркоторговцев. В ходе беспорядков были убиты 79 заключенных, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

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