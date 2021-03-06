Блинкен и Пашинян подчеркнули в телефонном разговоре важность партнерства США и Армении

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули важность партнерства двух государств. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Во время беседы стороны "подчеркнули важность двустороннего партнерства США и Армении", говорится в пресс-релизе. "Госсекретарь акцентировал внимание на важности уважения [принципа] верховенства закона, демократических институтов, а также выразил нашу [Соединенных Штатов] неизменную поддержку развитию демократических процессов и институтов в Армении", - добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Блинкен "приветствовал усилия по достижению прочного политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе", отметили в Госдепе. Ранее пресс-служба Пашиняна сообщила, что американский госсекретарь, говоря с армянским премьером о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнул "важность сопредседателей Минской группы" ОБСЕ и выразил готовность США "продолжать свою роль в урегулировании конфликта".

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. 9 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы. 13 ноября Путин подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией - идут с 1992 года.