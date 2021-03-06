СМИ: Россия и Франция без огласки взаимно выслали дипломатов в конце 2020 года

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Франция осуществили взаимную высылку дипломатов в конце 2020 года, однако данный шаг не предавался огласке. Об этом сообщила газета Les Echos.

По ее данным, Франция выслала одного из сотрудников экономического департамента посольства России в Париже. Россия по принципу взаимности отправила на родину сотрудника экономического департамента посольства Франции в Москве.

"В конце 2020 года страны пытались сохранить, по крайней мере внешне, хорошие отношения, несмотря на новый всплеск напряженности на фоне предполагаемого отравления Алексея Навального, - пишет Les Echos, отмечая при этом регулярные контакты между президентами России и Франции, а также объявление о договоренности по поддержке французских малых и средних предприятий на российском рынке. - И именно в этот момент происходит высылка дипломатов. Еще один сигнал наличия напряженности в холодной атмосфере дипломатии между Москвой и Парижем".

Издание отмечает, что французское диппредставительство отказалось комментировать данную информацию. Тем не менее, в конце 2020 года сразу несколько высокопоставленных французских чиновников совершили визит в Москву: в ноябре - глава МВД Жеральд Дарманен, после него - министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари. Также, утверждает газета, в декабре в Москву приезжал дипломатический советник Елисейского дворца Эмманюэль Бон.