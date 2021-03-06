Папа Римский призвал к миру на Ближнем Востоке

УР /Ирак/, 6 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к миру в Сирии и на всем Ближнем Востоке, указав на недопустимость религиозных войн. Со своим обращением понтифик, находящийся с апостольским визитом в Ираке, выступил в субботу в ходе межрелигиозной встречи.

"Миру не быть до тех пор, пока будут сохраняться альянсы против кого-то, потому что альянсы друг против друга лишь множат разногласия. Для мира не нужны ни победители, ни победившие, но братья и сестры, которые, несмотря на недопонимание и раны прошлого, двигаются навстречу друг другу. Вознесем молитву за мир на всем Ближнем Востоке, особенно в Сирии", - сказал Франциск.

Понтифик отметил, что наивысшее оскорбление Бога - это "ненависть к ближнему". "Враждебность, экстремизм и насилие не порождаются религиозной душой. Это предательство религии. И мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм прикрывается религией. И нам необходимо разрешить эту проблему", - сказал Франциск.

Глава Римско-католической церкви призвал уважать свободу совести и свободу вероисповедания, назвав их "основополагающими правами". В бурях нас не спасет одиночество, не спасет вооружение и воздвижение стен. Это все делает нас только более злыми и отстраненными", - резюмировал понтифик.

Символичность места

Встреча прошла в древнем шумерском городе Ур, где, по преданию, родился библейский пророк Авраам (у мусульман - пророк Ибрахим), которого считают духовным прародителем трех монотеистических религий: христианства, иудаизма и ислама.

В археологическом комплексе, где по-прежнему ведутся раскопки, находится дом, где родился Авраам, а также древний шумерский храм - зиккурат (датируется вторым тысячелетием до нашей эры), посвященный семитскому божеству Сину (бог Луны).

Межрелигиозная встреча, в которой приняли участие представители разных местных общин, включая езидов (народ, преимущественно проживающий на севере Ирака и исповедующие езидизм), закончилась "молитвой за детей Авраама".