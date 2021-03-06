Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии

БЕРЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии Международного женского дня заверила, что правительство ФРГ продолжит усилия по обеспечению равенства полов. Об этом она заявила в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства.

Меркель указала на то, что во время пандемии коронавируса снова проявилось казавшееся преодоленным распределение ролей между мужчиной и женщиной. "Женщинам снова приходится чаще разрываться между обеспечением обучения детей на дому, присмотром за ними и собственной профессией", - отметила она. Меркель указала на то, что женщины сейчас в особенной мере востребованы в ряде профессий, прежде всего в социальной сфере. В этой связи правительство ФРГ намерено и впредь стараться создавать условия для того, чтобы можно было наилучшим образом совместить семью и работу, заверила она.

"Не должно быть так, что женщины вносят существенный вклад в общество и одновременно не на равных правах участвуют в принятии важных решений в политике, экономике и обществе", - подчеркнула канцлер. По ее словам, власти будут предпринимать усилия, чтобы это изменить.

"Сюда также относится то, что женщины должны наконец зарабатывать столько же, сколько и мужчины. Поэтому нам нужен паритет во всех общественных сферах", - подытожила Меркель.