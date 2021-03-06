Иран и МАГАТЭ не заключили новых договоренностей после визита Гросси

ТЕГЕРАН, 6 марта. /ТАСС/. Руководство Ирана и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не заключали никаких новых договоренностей после визита в Тегеран в конце февраля генерального директора организации Рафаэля Гросси. Об этом сообщил в субботу постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Я должен подчеркнуть, что никаких новых договоренностей с МАГАТЭ после последнего соглашения в Тегеране (речь о визите Гросси в конце февраля - прим.) нет", - цитирует его агентство ISNA. По словам представителя Ирана, "европейцы хотят использовать вопрос [об инспекциях МАГАТЭ в Иране в апреле] как способ спасения своей репутации и оправдания отказа от принятия резолюции [в Совете управляющих (СУ) МАГАТЭ]".

4 марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Великобритания, Франция и Германия официально отказались выносить на голосование в СУ МАГАТЭ их проект резолюции с критикой Ирана. В иранском МИД заявили, что проект резолюции был отклонен благодаря усилиям Ирана, России и Китая. Кроме того, Гросси заявил, что МАГАТЭ проведет в начале апреля в Тегеране консультации с Ираном по вопросам, которые длительное время остаются нерешенными между двумя сторонами.

22 февраля в Тегеране Гросси провел переговоры, в ходе которых стороны договорились о продолжении ограниченной верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране сроком до трех месяцев. При этом иранская сторона заявила, что МАГАТЭ не будет после 23 февраля иметь доступ к камерам на ядерных объектах в Иране, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон к этому времени не вернется к ядерной сделке, то вся информация с камер будет стерта.