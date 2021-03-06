Оппозиция Армении заявила о планах провести 7 марта встречу с президентом страны

ЕРЕВАН, 6 марта. /ТАСС/. Представители оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" в воскресенье проведут очередную встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном по инициативе главы государства для обсуждения вопроса отставки начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом в ходе митинга на проспекте Баграмяна в Ереване заявил представитель оппозиции Ишхан Сагателян.

"Завтра представители "Движения за спасение родины" опять встретятся с президентом по его инициативе. Мы, конечно, передадим ему наши требования - обратиться в КС (Конституционный суд) и оспорить указ об отставке начальника Генштаба", - сказал Сагателян.

Оппозиция требует, чтобы до 9 марта включительно Саркисян обратился в КС и оспорил предложение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики и высший командный состав призвали к отставке премьера. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с президентом Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.