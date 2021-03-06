В Канаде владельцы оружия намерены помешать властям ужесточить оружейный закон

ОТТАВА, 6 марта. /ТАСС/. Канадцы, владеющие огнестрельным оружием на законных основаниях, намерены оказать серьезное сопротивление планам правительства Канады по ужесточению действующего оружейного закона. Об этом в субботу заявил корреспонденту ТАСС президент канадской Национальной ассоциации владельцев огнестрельного оружия Шелдон Клэр.

"Мы намерены разными способами противостоять законопроекту Cи-21 (Bill C-21, название соответствующего документа, представленного в парламент Канады правящей Либеральной партией). Например, в настоящее время мы ведем активную закулисную работу с целым рядом депутатов парламента", - сказал он.

Помимо этого, ассоциация, в которой состоят более 75 тыс. человек, готовится в суде оспаривать этот закон. Если закон будет принят, ассоциация готова провести в разных городах акции протеста и собрать максимальное число голосов под соответствующей петицией.

Кроме того, по словам Клэра, по сути, ассоциация начинает подготовку к будущим парламентским выборам 2023 года, выявляя депутатов - сторонников данной инициативы, которым они при грамотной работе с населением смогут помешать получить очередной мандат.

Он также отметил, что, например, Консервативная партия в случае победы на выборах может отменить этот закон, если он будет принят. На сайте организации www.nfa.ca уже начат сбор средств на эту масштабную кампанию.

Покушение на канадскую культуру

"Данная инициатива либералов не имеет ничего общего с предотвращением преступлений, [связанных с использованием огнестрельного оружия], - считает президент ассоциации. - Очевидно, что это атака на нашу культуру и на наше наследие". Он подчеркнул, что законопроект в первую очередь ударит именно по законопослушным гражданам, а не по криминальным элементам, которые устраивают перестрелки на канадских улицах.

По словам собеседника агентства, законопослушные канадцы без каких-либо ограничений должны иметь право на владение огнестрельным оружием, а также спокойно играть в пейнтбол и страйкбол, в отношении которых новая инициатива либералов также подразумевает определенные рестрикции.

Кроме того, продолжил Клэр, принятие этого закона ударит по значительной части населения, которое так или иначе связано с индустрией огнестрельного, пейнтбольного и страйкбольного оружия, и это в то время, когда национальная экономика еще не оправилась от кризиса, вызванного пандемией.

Подводя итог, президент ассоциации выразил надежду, что оружейному лобби Канады как минимум удастся притормозить принятие нового закона, а как максимум - в будущем в случае вступления в силу данного закона и вовсе его отменить.

Мнение жителей Оттавы

Корреспондент ТАСС также поговорил на эту тему с десятком жителей канадской столицы. Большинство из них считает, что в той или иной степени действующий оружейный закон необходимо ужесточать.

В то же время некоторые из них полагают, что целью подобных инициатив правительства является не борьба с преступностью, а усиление контроля над электоратом. "Нравится вам или нет, но факт в том, что с вооруженным населением правительство разговаривает иначе, чем с безоружным. Вооруженный человек не боится задавать вопросы и получает на них ответы", - сказал один из горожан.

Инициатива правительства

Правящая Либеральная партия Канады 16 февраля внесла в парламент законопроект Bill C-21 о значительном ужесточении оружейного закона, изменения в который могут вступить в силу уже в ближайшие месяцы.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что законопроект предлагает серьезно увеличить наказание за контрабанду и кражу оружия, ужесточить условия получения лицензий на владение оружием и его хранение, а также дать возможность муниципалитетам принимать свои запреты, например на ношение пистолетов. Кроме того, в ближайшие месяцы начнется программа по масштабному выкупу оружия у населения. О стоимости программы Трюдо не сообщил, но аналогичная программа властей Австралии обошлась налогоплательщикам этой страны в $280 млн.

Во время предвыборной кампании осенью 2019 года Трюдо пообещал избирателям, что его правительство ужесточит канадские оружейные законы.

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