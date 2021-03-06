Полиция Стокгольма попыталась разогнать митинг против ограничений в связи с пандемией

СТОКГОЛЬМ, 6 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Стокгольма приняли в субботу решение о разгоне несанкционированной демонстрации против ограничений в связи с пандемией COVID-19 на площади Медборгарплатсен. Об этом сообщается на сайте полиции шведской столицы.

"Причина [разгона] заключается в том, что число участников превышает разрешенное для собраний количество - восемь человек", - говорится в сообщении.

Об организации демонстрации было объявлено в группе "Марш тысяч людей" в Facebook. О согласии к участию заявили 1,1 тыс. человек, но, по оценкам свидетелей, число протестующих составило 500 человек. Как отмечает газета Aftonbladet, полиция увела с митинга около 10 человек, а в настоящее время протестующие направились в центр города к парку Кунгстрэдгорден.

На плакатах в руках участников значилось, что акция проводится во имя свободы и правды. Кроме этого, присутствовали антимиграционные лозунги, плакаты против сети связи нового поколения 5G, а также критические высказывания о французском химике и микробиологе Луи Пастере (1822-1895).

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло в пятницу 684 961, число жертв составляет 13 003. За последние три недели количество выявленных случаев заболевания в нескольких регионах, в том числе столичном, увеличилось. Эксперты говорят о третьей волне распространения коронавирусной инфекции.

Резкий рост числа заболевших зарегистрирован осенью во всех регионах страны, в связи с чем местные власти рекомендовали жителям не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. 18 декабря правительство Швеции ввело дальнейшие ограничения, в том числе защитные маски в транспорте с 7 января в часы пик. Максимально допустимое количество человек в одной компании в ресторане сокращено с восьми до четырех, продажа алкоголя с 24 декабря запрещена после 20:00 (22:00 мск). Было также введено ограничение на число покупателей в магазинах, посетителей торговых центров и спортзалов, предприятия общепита закрываются в 20:30 (22:30 мск).