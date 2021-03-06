Большинство задержанных на студенческом форуме в Минске освободили

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Большинство участников оппозиционной студенческой конференции, задержанных в пятницу в столице Белоруссии, были освобождены властями без составления протоколов. Об этом сообщил в субботу Координационный совет (КС) белорусской оппозиции в своем Telegram-канале.

Совет отмечает, что в пятницу представители силовых структур Белоруссии задержали более 30 участников учредительной конференции "Лиги студенческих объединений", входящей в состав организации "Свободный профсоюз белорусский". КС называет действия правоохранительных органов незаконными, поскольку "Свободный профсоюз белорусский" является официально зарегистрированной в Белоруссии организацией.

"К утру почти всех задержанных, в том числе представителей КС, отпустили без составления протоколов после проведения "профилактических бесед", - говорится в сообщении совета белорусской оппозиции. "На данный момент неизвестно местонахождение четырех студентов", - говорится в заявлении КС.

Ранее в субботу пресс-служба КС сообщила, что власти освободили двух участников основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Андрея Егорова и Виталия Рымашевского, которых в пятницу задержали на учредительной конференции "Лиги студенческих объединений" в Минске.