Папа Римский совершил первый в истории визит в Ирак

БАГДАД /Ирак/, 6 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск более 24 часов находится в Ираке. Это первый в истории визит главы Римско-католической церкви в страну. Понтифик также впервые встретился с духовным лидером преобладающих в стране шиитов Ирака - верховным аятоллой Али ас-Систани.

Два иерарха обсудили притеснения и дискриминацию в современном мире и важность диалога религий для их устранения. Али ас-Систани заверил понтифика в своей лояльности к христианам, подвергшимся гонениям и истреблению, особенно в три года бесчинства и зверств террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере страны. По сравнению с началом 2000-х годов христианское население в Ираке сократилось на 80%. Одной из основных задач этого визита понтифика является как раз выражение поддержки и солидарности христианам, представленным многочисленными общинами - как католическими, так и православными.

Межрелигиозный диалог, крайне важный для понтификата Франциска, - также одна из главных задач нынешней поездки. Папа Римский возглавил межрелигиозную встречу в символическом месте - в районе исторического города Ур, где, по преданию, родился библейский пророк Авраам (у мусульман - пророк Ибрахим), которого считают духовным прародителем трех монотеистических религий: христианства, иудаизма и ислама.

В своем обращении Франциск говорил о недопустимости вражды и насилия во имя Бога, "самым большим оскорблением которого является ненависть к ближнему". Среди участников встречи - представителей разных местных религиозных общин были езиды (народ, преимущественно проживающий на севере Ирака и исповедующий езидизм), подвергшиеся истреблению со стороны ИГ.

Обеспечение безопасности

Ирак долго и очень тщательно готовился к визиту Папы Франциска, который давно говорил, что мечтал побывать на иракской земле. Об этом же мечтал и один из его предшественников - Иоанн Павел II (1920-2005), но так и не сумел приехать из-за неспокойной ситуации в регионе. Не совсем спокойная она и сейчас, поэтому безопасность и самого Папы, и сопровождающих его журналистов обеспечивается на высоком уровне с привлечением более 10 тыс. полицейских и военных. Отмечается, что иракские военные охраняют каждый пункт нахождения Папы Римского и сопровождающих его лиц.

В настоящее время в Багдаде людей и машин на улицах немного. В Ираке с почти 40-миллионным населением снова начало расти число заражений коронавирусом. Но пандемия ощущается не так остро, как в европейских странах.

В воскресенье у Франциска запланировано посещение Иракского Курдистана, где в Мосуле он вознесет молитву за жертв войны и терроризма на разрушенной ИГ "площади церквей", а также побывает в иракском центре христианства в Бахдиде (Каракоше), также на севере страны.