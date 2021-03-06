В Алеппо жители выступили против произвола протурецких вооруженных формирований

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Жители сирийской провинции Алеппо выступили против бесчинств незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"На фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории продолжается рост протестных настроений местных жителей против бесчинств незаконных вооруженных формирований. В населенном пункте Эль-Баб (30 км северо-восточнее Алеппо) около 130 человек вышли на митинг с требованиями освобождения города от оккупации. Демонстрация переросла в стычки с боевиками незаконных вооруженных формирований, в ходе которых восемь мирных граждан были задержаны боевиками", - сообщил он.

По его словам, в населенном пункте Бальшун (23 км юго-западнее Идлиба) прошла акция протеста местных жителей против произвола боевиков, которые заняли дома граждан, ранее арестованных членами незаконных вооруженных формирований по обвинению в сотрудничестве с официальными властями Сирии. Протестная акция также переросла в столкновения мирных жителей с боевиками протурецких формирований.