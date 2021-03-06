Экс-помощника президента Абхазии обвиняют в незаконном хранении оружия

СУХУМ, 6 марта. /ТАСС/. Следствие предъявило бывшему помощнику президента Абхазии Ахре Авидзбе, задержанному вечером 4 марта в Сухуме, обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом в субботу вечером журналистам сообщила его адвокат Инга Габилая после встречи со своим подзащитным в здании Службы государственной безопасности республики.

"Нам показали постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии - "незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору". В группу лиц помимо Ахры Авидзбы входят его пятеро друзей с Донецкой республики. В воскресенье, скорее всего, орган предварительного следствия будет выходить с ходатайством о заключении Авидзбы под стражу. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы", - сказала адвокат.

Габилая также сообщила, что к Авидзбе никакого физического насилия не применяли, но "он отказался от воды и еды и заявил, что это его принципиальная позиция и просил передать, что требует свободы". Что касается остальных пятерых задержанных, то адвокат сказала, что она их не видела, у каждого есть адвокат, и что по имеющейся у нее от коллег информации увечья они получили только при задержании.

Бывший помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба и сотрудники его охраны были задержаны в четверг вечером. По данным МВД, при проведении оперативно-разыскных мероприятий 4 марта в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Авидзбы сотрудники правоохранительных органов обнаружили патроны в заводской упаковке и россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба со снаряженными лентами, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.