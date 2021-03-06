Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали более 1,5 тыс. раз

БЕЛГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались более 1,5 тыс. раз. Об этом сообщил в субботу глава МВД Сербии Александар Вулин в обращении к нации совместно с президентом и премьером.

"МВД собрало бесспорные доказательства, что президент и его семья прослушивались. Зафиксировано 1 572 прослушанных телефонных разговора. Эти разговоры передавались функционерам МВД. МВД завершило следствие, отдельные сотрудники МВД были допрошены на полиграфе", - заявил Вулин, отметив, что дело передано в прокуратуру.

По словам Вулина, прослушивался сам президент, его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

Ранее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.

4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы в ходе спецоперации в Белграде. Сообщается, что ОПГ маскировалось под группировки футбольных болельщиков, поэтому обыски и задержания также прошли на стадионах "Райко Митич" (домашняя арена клуба "Црвена звезда") и "Партизан". По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих группировке, были обнаружены две снайперские винтовки. Задержанные обвиняются в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками. Окончательно подтвержденных данных о причастности задержанных к покушению на сербского президента пока не поступало, идет следствие.

20 октября 2020 года Вучич в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Он подчеркнул, что криминалу "не удастся победить государство".