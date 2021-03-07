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В Барселоне на акции в поддержку осужденного рэпера в полицию бросали бутылки и камни

По данным газеты El Periodico, акции состоялись и в других городах автономного сообщества Каталония

МАДРИД, 7 марта. /ТАСС/. Акция протеста в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, прошла в субботу вечером в Барселоне.

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Как сообщила в Twitter каталонская полиция, агрессивно настроенные участники митинга бросали бутылки и камни в правоохранителей. При этом серьезных инцидентов в ходе манифестации зафиксировано не было. По данным газеты El Periodico, акции состоялись и в других городах автономного сообщества Каталония.

Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в Каталонии. Зачастую манифестации перерастали в беспорядки, полиция применяла силу против участников протестов, были задержаны десятки человек.

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