В Японии открылся XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию открылся в воскресенье в городе Киото в гибридном формате из-за ограничений, действующих в связи с ситуацией с коронавирусом. Изначально планировалось, что конгресс, который проходит раз в пять лет, состоится в 2020 году, однако из-за пандемии его было решено перенести на весну 2021 года.

Из-за действующих в связи с ситуацией с распространением коронавируса ограничений число участников на месте проведения в международном центре в Киото ограничено, для аккредитованных на мероприятие журналистов ведется прямая трансляция.

"Мы будем усердно работать над созданием многостороннего и инклюзивного общества, а также продолжим тесное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия", - отметил в приветственном слове премьер-министр Ёсихидэ Суга, который посетил открытие конгресса в Киото. Суга также выразил серьезную обеспокоенность в связи с распространением киберпреступлений и онлайн-махинаций в эпоху пандемии, которые, по мнению главы японского правительства, не только нацелены на тех, кто и так испытывает трудности в это непростое время, но и несет угрозу международному сотрудничеству, направленному на борьбу с распространением коронавируса.

Обратился к участникам конгресса по видеосвязи и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который подчеркнул, что предупреждение преступности, уголовное правосудие и уважение буквы закона - ключевые составляющие общества, в котором каждый будет чувствовать себя защищенным.

"В течение ближайших шести дней мы должны обсудить подходы и практики, которые помогут нам создать общество, в котором превалирует буква закона и никто не остается позади", - отметила в ходе церемонии открытия министр юстиции страны и председатель XIV конгресса Йоко Камикава. Она также подчеркнула особую важность проведения этого мероприятия, несмотря на пандемию, и поблагодарила всех его участников. XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию продлится до 12 марта.

Конгресс проводится один раз в пять лет с 1955 года. Он является крупнейшим в мире и наиболее представительным форумом в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Представители органов власти, межправительственных организаций и гражданского общества принимают в нем участие для обмена опытом и выявления новых тенденций и проблем.