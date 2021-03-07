Керри посетит 8-10 марта Лондон, Брюссель и Париж для подготовки саммита по климату

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри отправится 8-10 марта в Лондон, Брюссель и Париж, где обсудит подготовку к созываемому Вашингтоном саммиту по борьбе с климатическими изменениями. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

В Лондоне Керри встретится с представителями правительства, отвечающими за организацию 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре. В Брюсселе и Париже запланированы консультации с чиновниками Еврокомиссии и французскими властями соответственно.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Ранее американские власти информировали, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. В сообщении Белого дома не содержится информации о том, главы каких государств будут приглашены. Подробностей о формате также не приводится.