Трамп выступит против переизбрания сенатора от Аляски, поддержавшего импичмент

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп будет противостоять переизбранию сенатора от Аляски Лизы Мурковски, представляющей Республиканскую партию. Мурковски была одной из семи законодателей, поддержавших в этом году в верхней палате Конгресса импичмент в отношении Трампа.

"Я ни при каких обстоятельствах не поддержу Лизу Мурковски. Она плохо представляет свой штат, а страну еще хуже. Я не знаю, где будут люди в следующем году, но я буду на Аляске, проводя кампанию против очень плохого сенатора", - говорится в заявлении Трампа газете Politico, текст которого издание публикует в субботу.

Промежуточные выборы в штате пройдут в 2022 году. Как отмечает газета, ряд республиканцев опасаются, что поддержка Трампом более радикальных кандидатов вместо умеренных однопартийцев в колеблющихся штатах (где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах) осложнит для партии возвращение контроля над Палатой представителей и Сенатом.

Сенат Конгресса США 13 февраля оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. На процессе члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.