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Пандемия COVID-19
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МИД КНР: Китай и Россия плечом к плечу борются с политическим вирусом на фоне пандемии

Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН и основные нормы международного права, указал глава ведомства Ван И

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Власти Китая и России тесно координируют действия в борьбе с политизацией проблемы пандемии коронавируса в мире. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии", - сообщил он на пресс-конференции, состоявшейся во время проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов страны.

Китайские власти стремятся совместно с Россией отстаивать авторитет ООН и защищать нормы международного права, заявил Ван И. "Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества, - сказал он. - Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права".

Теги
РоссияКитайВан ИПандемия COVID-19
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